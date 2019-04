Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 46 anos ataca no comboio vítimas a dormir

Jovens eram roubados quando adormeciam nas composições.

01:30

O ladrão, de 46 anos, não ameaçava as pessoas com uma pistola, uma faca ou a força física. A grande ‘arma’ do homem era a sonolência das vítimas, todas elas passageiras de comboios da Linha de Cascais que acabavam por adormecer.



Nessa altura, retirava-lhes todos os bens. Usava este método desde 2016 e foi agora detido pela PSP na estação de comboios de Cascais. Está indiciado de 9 crimes de furto qualificado.



O homem atuava preferencialmente aos feriados e fins de semana, sempre no período entre as 05h30 e as 08h00 da manhã. Os alvos eram, na sua maioria, jovens que circulavam na Linha de Cascais após terem frequentado espaços de diversão noturna em Lisboa. O ladrão – residente em Cascais – não exercia violência, até porque as vítimas, ensonadas, nem se apercebiam dos crimes.



Vencidas pelo cansaço após uma noite de folia, os alvos acabavam por adormecer na viagem de regresso a casa, altura em que o assaltante se apropriava dos bens daqueles, em particular telemóveis, outros pequenos aparelhos eletrónicos, computadores portáteis e as carteiras com documentação e dinheiro.



Tendo a descrição do ladrão, agentes da PSP de Cascais acabaram por intercetá-lo dentro da estação. No momento em que foi abordado, o homem estava na posse de um telemóvel que tinha sido furtado.



Numa busca posterior à residência do suspeito, a polícia encontrou mais dois aparelhos subtraídos a vítimas. A PSP tenta agora apurar se existem mais vítimas além das já identificadas.