Um homem, de 46 anos, foi condenado pelo Tribunal de Aveiro a seis anos e meio de cadeia por ter violado um adolescente, de 15, em junho do ano passado, em Oliveira do Bairro.O arguido, que está preso, tem de pagar 17 mil euros de indemnização à vítima a título de compensação pelos danos.O arguido ficou ainda proibido de exercer funções que envolvam contactos com menores durante 10 anos. O jovem foi atacado num local ermo, após o arguido o ter convencido a ir com ele de carro.