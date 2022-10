Um homem, de 46 anos, foi detido pela PSP em Carcavelos, Cascais, por agredir e aterrorizar a namorada, mesmo depois de descobrir que estava grávida e após a vítima ter decidido interromper a gravidez. Ficou em prisão preventiva.O namoro teve início em fevereiro e passaram a viver juntos em junho. As cenas de violência, motivadas por ciúmes, agravaram-se com a gravidez da mulher, que acabou por decidir abortar e sair de casa com os dois filhos menores, de outra relação.