Homem de 46 morre em acidente de trabalho em Marco de Canaveses

Um homem de 46 anos morreu esta segunda-feira por volta das 14h00 num acidente de trabalho numa empresa em Favões, Marco de Canaveses.O trabalhador de uma empresa de carroçaria foi atingido por uma chapa metálica, que lhe caiu em cima, e morreu no local.Fonte dos bombeiros de Marco de Canaveses disse à Lusa que os meios de socorro foram acionados para uma situação de doença súbita, mas à chegada ao local depararam-se com indícios de queda.A vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória quando os bombeiros chegaram ao local. Estes fizeram manobras de reanimação mas sem sucesso.O corpo da vítima foi transportado para os serviços do Instituto de Medicina Legal de Penafiel.