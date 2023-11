Homem de 47 anos detido por furto de embarcação de recreio na Madeira

Um homem de 47 anos foi detido por suspeita de furto de uma embarcação de recreio na Marina do Funchal, na Madeira, indicou esta quarta-feira o comando local da Polícia Marítima, adiantando que o suspeito foi constituído arguido.

"Na sequência de um alerta recebido pelas 20h35 [de terça-feira], através do vigilante da Marina do Funchal, a informar que um homem suspeito tinha entrado numa embarcação largando pouco tempo depois, foram ativados de imediato para o local elementos do Comando-local Polícia Marítima do Funchal", refere a autoridade em comunicado.

A embarcação foi localizada mais tarde junto ao Porto Novo, no concelho de Santa Cruz, zona leste da ilha, tendo os agentes da Polícia Marítima detido o homem, que se encontrava a bordo.

"O indivíduo foi constituído arguido por uma procuradora do Ministério Público do Funchal, com termo de identidade e residência, com ordem para se apresentar esta manhã, dia 8 de novembro, no Departamento de Investigação e Ação Penal do Funchal", refere o comunicado da autoridade marítima.