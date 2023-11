Homem faz-se passar por inspetor da PJ e burla mulher em 15 mil euros

Um homem de 47 anos foi detido pela GNR do Porto por violência doméstica, em Felgueiras, após se fazer passar por inspetor da Polícia Judiciária e burlar uma mulher em mais de 15 mil euros. Guardava armas, já tinha sido condenado e cumpria uma pena suspensa.

Segundo a GNR, o suspeito ameaçava e exercia violência psicológica sobre a vítima, de 48 anos. "No decorrer da investigação, apurou-se que o suspeito, fazendo-se passar por inspetor da Polícia Judiciária, aproximou-se da vítima até conseguir manter um relacionamento com a mesma e burlou-a, num valor que ascendeu aos 15 mil euros", explica aquela força de segurança. Após várias diligências, a GNR apurou ainda que a vítima, mesmo após a separação, continuou a ser alvo de violência psicológica por parte do suspeito.

A investigação durava há cerca de meio ano.



No cumprimento de dois mandados de busca, os militares da GNR apreenderam uma arma de airsoft, um coldre, um colete, um cinturão, um par de algemas e um telemóvel.

O suspeito estava já a cumprir pena suspensa por violência doméstica. Foi constituído arguido e os factos comunicados ao Tribunal de Lousada.