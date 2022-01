Fernando Mendes, de 47 anos, que foi agredido à porta de um café em Semide, concelho de Miranda do Corvo, morreu após dois dias internado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.O homem dera entrada na unidade de saúde na terça-feira à noite, com diversas lesões e ferimentos alegadamente sofridos nesse dia. A vítima ainda foi para casa onde vivia com os pais em Senhor da Serra. Sentiu-se mal e foi para o hospital.