Homem de 47 anos morre em despiste de carro em Elvas

Um homem de 47 anos morreu este domingo na sequência do despiste da viatura ligeira que conduzia, em Elvas, no distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte hospitalar e da GNR.

Fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou que o alerta para o acidente, que ocorreu ao quilómetro 36,8 da Estrada Nacional (EN) 373 entre Elvas e Juromenha, no concelho de Alandroal (Évora), foi dado pelas 16h23.

De acordo com o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano (ULSNA), Ilídio Pinto Cardoso, o homem deu entrada no serviço de urgências do hospital de Santa Luzia, em Elvas em estado considerado grave, tendo falecido "pouco tempo depois" naquela unidade hospitalar.