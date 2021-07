Um homem, de 48 anos, desapareceu este domingo, durante uma prova de trail, em Soalhães, no Marco de Canaveses.Segundo o que oconseguiu apurar, o alerta ocorreu cerca das 14h30, momento em que o atleta já teria percorrido 17 quilómetros daquela prova.Ao local foram chamados os Bombeiros do Marco de Canaveses, assim como a GNR com uma patrulha da Unidade Especial de Proteção e Socorro. Há ainda equipas do grupo de intervenção cinotécnico empenhadas nas buscas pelo homem.