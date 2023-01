Homem de 48 anos desaparecido desde 30 de dezembro em Santarém

Filipe Amaro Moita Silva, de 48 anos, foi visto pela última vez pela manhã de 30 de dezembro em Alcorochel, na freguesia de Torres Novas, em Santarém.A família partilhou as fotografias de Filipe nas redes sociais na expectativa deste vir a ser encontrado o mais rápido possível. Apelou também à partilha para receberem mais informações sobre o paradeiro do homem."A família, agradece todo o tipo de informação possível, mesmo aqui por Mensagem Privada no Facebook, se alguém o viu a pé ou em algum carro, sozinho ou acompanhado, ou em algum outro lugar", pode ler-se no Facebook.Está marcado para este domingo, às 10h00, uma concentração de pessoas em Alcorochel para ajudar nas buscas.