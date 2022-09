O jogo entre o Benfica e a Juventus, para a Liga dos Campeões, terminou com a vitória dos encarnados por 2-1, na noite de quarta-feira. Depois do apito final e já pela meia-noite desta quinta-feira, no café Paris, em Avelal, Sátão, ficaram ainda dez clientes. Dois envolveram-se numa discussão sobre futebol que teve um desfecho sangrento.









Ver comentários