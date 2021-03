Homem de 49 anos detido por agredir ‘ex’ após divórcio

Um homem, de 49 anos, foi detido pela PSP de Oeiras, e colocado sob vigilância eletrónica, no âmbito de um caso de violência doméstica contra a ex-companheira. O inquérito permitiu apurar que as agressões ocorreram durante o casamento e prolongaram-se após o processo de divórcio.



O homem assumia comportamentos controladores. Após ser atacada, quando já estavam separados, a vítima relatou o verdadeiro terror por que passava à Justiça e o agressor viria a ser apanhado na última quarta-feira. A PSP efetuou uma busca à casa do pai do detido e apreendeu uma pistola, calibre 6.35 mm, 25 munições, um coldre e uma licença de uso e porte de arma. O agressor está impedido, com controlo eletrónico, de se aproximar da vítima.



