Homem de 49 anos morre após cair ao mar em Odemira

Um homem, de 49 anos, morreu esta quinta-feira de manhã no mar na baía dos Arcos, no concelho de Odemira. João Viegas, mais conhecido por João ‘Papa’, tinha ido apanhar perceves numa zona rochosa e de difícil acesso. Por razões desconhecidas, acabou por cair ao mar, tendo o corpo sido avistado por um popular, que deu o alerta.



A vítima, que residia na zona e trabalhava num restaurante no concelho vizinho de Aljezur, foi resgatada já sem vida pela moto de água da Estação Salva-Vidas de Sines, com a ajuda da Polícia Marítima e dos Bombeiros de Odemira e Aljezur. O corpo foi depois levado para a morgue do Hospital do Litoral Alentejano.

