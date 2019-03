Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 50 anos detido três vezes na mesma noite pela PSP

Detido foi preso por injúrias e ofensas a agente da autoridade, condução sob o efeito do álcool e por desobediência.

Por Lusa | 19:43

Um homem de 50 anos foi detido três vezes, na mesma noite, tendo sido foi presente esta segunda-feira ao tribunal de Viana do Castelo que lhe aplicou termo de identidade e residência, disse à Lusa o comandante da PSP local.



Segundo Raul Curva as três detenções ocorreram entre as quatro e as oito da manhã, do último sábado, por injúrias e ofensas a agente da autoridade, condução sob o efeito do álcool e por desobediência.



Segundo Raul Curva, as duas primeiras detenções ocorreram na área da cidade e a última, em Darque, na margem esquerda do rio Lima, quando "o homem desobedeceu à proibição de condução sob o efeito do álcool".



Presente a um juiz do tribunal de Viana do Castelo ficou sujeito a Termo de Identidade e Residência, tendo o processo baixado a inquérito.