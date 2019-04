Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 50 anos morre a caminho de reunião do CDS após despiste de mota

Acidente aconteceu em Romariz, Santa Maria da Feira.

Por P.J.D. e F.M. | 11:12

Noé Anjos, de 50 anos, morreu, este sábado, na sequência de um despiste da moto em que seguia, na rua Fundo da Vila, no lugar de Duas Igrejas, em Romariz, Feira.



"Estava no café e disse que ia para uma reunião do CDS. Passados dez minutos, um colega telefonou a dizer que o Noé tinha morrido", disse ao CM Alice Pinheiro, vizinha da vítima.



O homem integrou a lista candidata do CDS, em 2017, à Junta de Romariz. Noé Anjos era casado e deixa dois filhos de 11 e 20 anos.



O corpo da vítima foi levado pelos bombeiros da Arrifana para o Gabinete de Medicina Legal da Feira.