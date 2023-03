Homem de 50 anos morre atropelado por camião em Santa Maria da Feira

Um homem, de 50 anos, morreu, esta manhã de quarta-feira, depois de ser atropelado por um camião, em Santa Maria da Feira. A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória, ainda foi alvo de manobras de reanimação mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.O alerta foi dado, cerca das 10h30, para os bombeiros da Feira, para um atropelamento rodoviário, junto ao cruzamento da rua de Beire com a rua Heróis do Ultramar, em São João de Ver.O óbito foi verificado pele equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira.O núcleo de investigação de crimes em acidentes de viação da GNR foi acionado e investiga as causas do acidente.