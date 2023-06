Homem de 50 anos morre em despiste de carro em Guimarães

Um homem, de 50 anos, morreu, ao final da manhã desta quinta-feira, num despiste do carro em que seguia, na rua Engenheiro Duarte Amaral, em Souto S. Salvador, Guimarães.



O alerta foi dado às 12h30.





No local, estiveram os Bombeiros das Taipas com sete elementos e duas viaturas, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Guimarães e uma equipa de psicólogos do INEM.Apesar dos esforços dos meios de socorro, o óbito foi declarado no Local. As causas do acidente são ainda desconhecidas. No local, esteve a GNR de Guimarães que está agora a investigar.