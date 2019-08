Homem de 50 anos morre em despiste de moto 4 em Santarém

Um homem com cerca de 50 anos morreu esta sexta-feira na localidade de Seiça, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, na sequência do despiste de uma moto 4, disse à Lusa fonte da GNR.Segundo a fonte do Comando Geral da GNR, o acidente ocorreu cerca das 21:25.No acidente apenas esteve envolvida a moto 4 onde seguia o homem que morreu, indicou a mesma fonte.