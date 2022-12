Homem de 51 anos arrecada mais de dez mil euros em roubos em Lisboa

Um homem, de 51 anos, foi detido pela PSP, no dia 21 de dezembro, por ser suspeito de dez roubos realizados em hóteis e esplanadas na zona da Baixa de Lisboa. A detenção aconteceu após o homem ter roubado um telemóvel do interior do bolso do casaco de uma pessoa. No total dos dez crimes, o suspeito arrecadou mais de dez mil euros em furtos.



De acordo com um comunicado da PSP, o carteirista "fazia-se valer da sua meia-idade para passar despercebido entre os turistas e os clientes das unidades hoteleiras" e na primeira oportunidade procedia ao roubo de bens.





O homem já era investigado desde maio deste ano, altura em que "os Polícias se aperceberam que o detido havia regressado à prática de furtos em esplanadas e hotéis, após o fim da pandemia e o aumento do turismo na cidade de Lisboa".O Juiz de Instrução Criminal de Lisboa, a quem o detido foi presente para primeiro interrogatório, decretou a obrigatoriedade de apresentações de duas em duas semanas.O detido já foi presente a juiz e ficou obrigado a apresentações quinzenais no posto da polícia.