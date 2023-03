José Carlos Maia Ferreira, 51 anos, está desaparecido desde o passado domingo, em Gaia. Este homem foi visto, pela última vez, no café Cabana, em Miramar.O caso de couro e o guarda chuva que José Ferreira vestia e usava, no dia do desaparecimento, foram encontrados junto da ribeira Espírito Santo, ao lado do campo de golfe.O homem está a ser procurado pela família e pelas autoridades.