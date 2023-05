Um homem, de 51 anos, de nacionalidade brasileira, foi detido pela PJ de Braga, em Caminha, suspeito de dez crimes de abuso sexual, pelo menos. A vítima é uma sobrinha de 10 anos com quem o predador vivia e que terá sido filmada durante os ataques.





A denúncia foi feita à PJ no fim de semana, depois de um familiar ter surpreendido o predador com imagens da criança no telemóvel. Em poucas horas, os inspetores da PJ de Braga colocaram-se no terreno e reuniram prova suficiente para avançar para a detenção, que aconteceu no sábado. O juiz que ouviu o predador em primeiro interrogatório, no Tribunal de Melgaço, aplicou-lhe a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva. A PJ apreendeu-lhe o telemóvel, que será sujeito a perícias para apurar se haverá mais vítimas.