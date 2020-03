Homem de 53 anos abre gás para matar toda a família em Esposende

A PJ de Braga deteve um homem de 53 anos, suspeito de ter tentado matar a família, no sábado à noite, após uma discussão em casa, em Gandra, Esposende.



Manuel Pereira abriu todos os bicos do fogão de gás e saiu para a rua, deixando a mulher, dois filhos e genro no interior da habitação, onde estava a lareira acesa.