Homem de 53 anos chantageia mulheres com imagens sexuais

Um homem de 53 anos foi detido pela PJ de Vila Real por suspeitas de tentar extorquir milhares de euros a mulheres para não divulgar fotografias e filmes sexuais que conseguiu que as vítimas lhe enviassem. Usava a rede social Facebook, na internet, para se insinuar às mulheres - que conseguia persuadir ao ponto lhe enviarem as imagens. Vivia de forma itinerante e fez vítimas em várias zonas do País.O homem, a quem não é conhecida profissão, terá vivido do esquema ao longo de vários meses. Na rede social, metia-se com mulheres através de um perfil demonstrando ser um indivíduo bem parecido, com intenção de conhecer e fazer amizades com mulheres. Depois de conquistar a sua confiança, com discurso ambicioso e empolgante, o suspeito convenceu-as a facultar-lhes fotografias ou filmes de cariz íntimo e sexual. Algumas mulheres, de boa-fé, fizeram o que ele lhes pediu e enviaram-lhe as imagens, longe de saberem para que se destinavam.Na posse das imagens, segundo a Polícia Judiciária de Vila Real, exigiu às vítimas "montantes elevados em dinheiro para que as mesmas fotografias e filmes não fossem divulgados a amigos e familiares das vítimas". Após várias queixas e diligências efetuadas, a PJ conseguiu localizar e deter o suspeito na posse de material que confirmou as queixas.Para já, há referência que fez vítimas em Peso da Régua, Braga, Paços de Ferreira e Évora, no Alentejo, mas podem existir mais mulheres lesadas em outras zonas do País.