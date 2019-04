Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 53 anos morre a jogar ténis com amigos

Vítima não resistiu a uma indisposição súbita, em Leça da Palmeira.

Um homem de 53 anos morreu este sábado de manhã na sequência de uma indisposição súbita enquanto jogava ténis com amigos, na Quinta da Conceição, em Leça da Palmeira.



Equipas médicas do INEM realizaram manobras de reanimação, mas sem sucesso.



O óbito foi declarado no local.