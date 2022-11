Homem de 53 anos morre em incêndio nas Caldas da Rainha

Os jovens foram alojados pela Câmara Municipal numa pensão da cidade.

Uma pessoa morreu, esta madrugada, e três ficaram desalojadas nas Caldas da Rainha na sequência de um incêndio numa habitação.A vítima trata-se de um morador de 53 anos.O fogo terá deflagrado no quarto, mas o homem foi encontrado caído no chão do quarto.Os três residentes de nacionalidade guiniense, que ficaram desalojados, conseguiram escapar às chamas saltando para a varanda do prédio ao lado.No local estiveram os Bombeiros Voluntários das Caldas da Rainha. No total nove operacionais apoiados por três viaturas.O incêndio está a ser investigado pela Polícia Judiciária de Leiria.