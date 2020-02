Homem de 54 anos encontrado morto dentro de poço em Coimbra

O corpo de um homem de 54 anos foi retirado hoje de um poço em Ceira, concelho de Coimbra, disse à agência Lusa uma fonte dos Bombeiros Sapadores.

"O homem estava desaparecido há três dias e havia indícios fortes de que o cadáver estivesse dentro do poço", na margem direita do rio Ceira, que desagua no Mondego mais abaixo, acrescentou a fonte.

A Polícia Judiciária (PJ) pediu o apoio da companhia de bombeiros profissionais de Coimbra, que iniciou os trabalhos às 14h00, com uma equipa de três mergulhadores que conseguiram localizar o corpo.

Situado junto a um viveiro de árvores, o poço abastece uma empresa de lavagem de viaturas da zona.

"Tinha mais de quatro metros de água" e foi preciso baixar o seu nível, uma tarefa que se revelou difícil devido à proximidade do rio Ceira, segundo a mesma fonte.

O corpo foi transportado numa ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa para a sede do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, em Coimbra.

Estiveram no local um profissional deste instituto, uma equipa da Diretoria do Centro da PJ e cinco elementos dos Bombeiros Sapadores, com um total de sete viaturas.