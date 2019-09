Homem de 54 anos morre em acidente de mota na EN13 em Vila Praia de Âncora

Uma colisão entre um automóvel e uma mota provocou uma vítima mortal, um homem de 54 anos, na tarde deste sábado, na EN13, num cruzamento de acesso à Gelfa, em Vila Praia de Âncora, concelho de Caminha.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorros (CDOS) de Viana do Castelo acrescentou à Lusa que o alerta do acidente, junto ao parque de campismo de Âncora, foi dado às 16h39.

Bombeiros de Vila Praia de Âncora, GNR e equipa médica da VMER de Viana do Castelo deslocaram-se ao local, mas já nada foi possível fazer pela vítima.