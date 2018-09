Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem de 55 anos detido por tráfico de estupefacientes em Sintra

Suspeito tinha em sua posse 40 doses de haxixe, 1500 euros e uma réplica de arma de fogo, em Pero Pinheiro.

16:27

Um homem de 55 anos foi detido, no dia 14 de setembro, por tráfico de estupefacientes em Pero Pinheiro, Sintra.



O suspeito, que foi abordado na via pública, tinha em sua posse 40 doses de haxixe, 1500 euros e ainda uma réplica de arma de fogo.



Numa busca domiciliária foram ainda apreendidas mais 20 doses de haxixe, dois gramas de liamba, uma balança de precisão e também uma espingarda.



O detido, com antecedentes criminais pela prática do mesmo crime, foi constituído arguido e sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.