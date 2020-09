Homem de 55 anos em preventiva por disparar contra rival

Ficou em prisão preventiva o homem, de 55 anos, que atingiu a tiro de caçadeira o companheiro da ex-mulher em Furadouro, Condeixa-a-Nova. Inconformado com a separação, há quatros anos, atuou por vingança, refere a Polícia Judiciária do Centro.



O homem já foi arguido num processo de violência doméstica, no âmbito do qual lhe foi apreendida uma arma. Na terça-feira, atingiu o rival na cabeça. Apesar de ferida, a vítima conseguiu fugir. Para evitar que continuasse a disparar, a ex-mulher agarrou-se ao atirador e à arma, desviando assim os disparos que também a visavam.



