Homem de 55 anos ferido com gravidade em vacaria em Braga

Um homem de 55 anos sofreu esta segunda-feira ferimentos graves durante trabalhos agrícolas num silo de uma vacaria em Sobreposta, Braga, disseram fontes do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) e dos Bombeiros Voluntários locais.Segundo a fonte do CDOS de Braga, o alerta foi dado pelas 09h34, tendo sido mobilizados para o local 18 operacionais, apoiados por seis viaturas.Fonte dos Bombeiros Voluntários de Braga explicou que o material acondicionado no silo "desabou" sobre a vítima."A vítima apresentava fraturas, mas estava consciente", referiu a fonte dos bombeiros.O ferido foi transportado para o Hospital de Braga e a GNR tomou conta da ocorrência.