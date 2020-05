Há quatro semanas que as autoridades tentam descobrir o paradeiro de João Gomes, de 55 anos. O homem, comerciante em Quadrazais, Sabugal, está desaparecido desde 13 de abril. Nesse dia saiu de casa para, alegadamente, ir ao banco no Sabugal e nunca mais foi visto.A carrinha em que se deslocava foi encontrada pela filha num caminho a dois km da aldeia. Tinha as chaves na ignição e o casaco, mas carteira, telemóvel e os óculos tinham desaparecido com o pai."Já cá andou a PJ, bombeiros e GNR com cães e drones mas não há sinal dele. Nós próprios já batemos toda a zona desde a barragem do Sabugal às matas e quintas próximas. Estamos desesperados", diz Celina Conceição, 23 anos. A filha acredita que o pai terá sido levado à força.