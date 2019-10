Homem de 56 anos em prisão preventiva por violência doméstica em Fafe

Um homem de 56 anos ficou em prisão preventiva pela prática do crime de violência doméstica sobre a companheira, de 44 anos, após ter sido detido pela GNR de Braga em Fafe, anunciou aquela força policial.A GNR esclarece que o homem foi detido na sexta-feira, em Fafe, distrito de Braga, na sequência do cumprimento de um mandado de detenção e de outro de busca domiciliária que levou à apreensão de "munições de caçadeira e um chicote"."No âmbito de uma investigação de violência doméstica, foi possível apurar que o suspeito teria exercido violência física e ameaçado a sua companheira, de 44 anos, com uma arma de fogo", refere o Comando Territorial de Braga da GNR."O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal Judicial de Guimarães, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva", acrescenta.