Homem de 56 anos encontrado morto em casa em Guimarães

Um homem de 56 anos foi encontrado morto, este domingo, na própria casa, na Rua do Olival, em Ronfe, Guimarães. O corpo estava em avançado estado de decomposição.O alerta para as autoridades foi dado, às 10h15, por um vizinho que desconfiou do cheiro intenso que vinha da habitação da vítima. Os bombeiros e a GNR, entretanto acompanhados pela Polícia Judiciária (PJ) de Braga, estão no local.Segundo os moradores da localidade, a vítima, que não era vista há três semanas, não tinha trabalho fixo e teria alguns problemas aditivos, sobretudo com drogas e álcool.Apesar de não haver indícios de crime, só a inspeção da PJ de Braga poderá revelar as causas da morte.