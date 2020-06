Homem de 56 anos incendeia casa com uma vela

Um homem, de 56 anos, incendiou várias assoalhadas da casa arrendada onde vive, na rua de Regueirais, em Rio Tinto, na quinta-feira à noite.O suspeito, desempregado, confessou às autoridades que utilizou uma vela para atear fogo. Foi detido pela Divisão de Investigação Criminal da PSP e presente a primeiro interrogatório judicial. A PJ foi contactada.O alerta para o incêndio foi dado pelas 22h35. No local estiveram 18 elementos dos Bombeiros da Areosa-Rio Tinto. O fogo destruiu parcialmente a casa do suspeito, no rés-do-chão, e danos menores no primeiro piso da habitação.