Um homem de 57 anos ficou ferido com gravidade na sequência de uma queda numa prova de BTT, este domingo, em Courel, Barcelos, distrito de Braga, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional do Cávado.

Segundo a fonte, o alerta foi dado às 11h29 e o homem foi assistido no local, tendo sido depois transportado para o Hospital de Braga.

A assistência ao ferido esteve a cargo dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e de uma Viatura de Emergência Médica do INEM.