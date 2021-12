Um homem, de 57 anos, foi condenado, ontem, a cinco anos e dez meses de prisão por ter violado uma jovem, de 18, com debilidade mental ligeira, em Santa Maria da Feira, em 2020, na casa em que o arguido viveu com a mãe da vítima."Chegou a altura de sofrer as consequências. Também tem uma filha, imagine que alguém lhe fazia o mesmo", disse o juiz presidente, no Tribunal da Feira. O homem terá ainda de pagar uma indemnização de dois mil euros à jovem.