Homem de 58 anos detido por atear fogo na própria casa em Olhão

Suspeito terá provocado intencionalmente um incêndio no quintal da sua residência.

Um homem de 58 anos, suspeito de ter provocado intencionalmente um incêndio no quintal da sua residência, em Olhão, foi detido pela Polícia Judiciária.



A detenção aconteceu pela suspeita de ter ateado fogo a várias matérias altamente combustíveis que tinha em casa, no passado dia 31 de julho, sendo que se pôs posteriormente em fuga.



As chamas não se propagaram para as habitações contíguas graças à presença dos bombeiros.