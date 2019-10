Homem de 59 anos detido por agredir irmão com garrafa de vidro

Um homem de 59 anos foi esta quarta-feira detido em Póvoa de Lanhoso por ter agredido o irmão com uma garrafa de vidro na cara.A vítima ficou com ferimentos graves e os militares deram cumprimento a um mandado de detenção que acabou com o suspeito preso.O agredido, de 42 anos, ficou internado no Hospital de Braga onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica após as agressões sofridas.O detido já tinha antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime. Ficou proibido de estabelecer contacto com a vítima e apresentações trissemanais num posto policial da área de residência.