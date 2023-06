Homem de 60 anos apanhado a assaltar casa em Campo de Ourique

Um homem de 60 anos foi detido a assaltar um apartamento, na noite de segunda-feira, em Campo de Ourique.Os agentes da PSP receberam uma comunicação de que estava a decorrer um furto no interior de uma residência. Quando chegaram ao local, a porta do prédio estava aberta assim como a do apartamento em causa.O suspeito estava no corredor com diversos objetos, um dos quais uma televisão.Segundo o comunicado da PSP, o homem confessou que se "introduziu na residência pela janela com o intuito de furtar a mesma".O proprietário da residência foi contactado e confirmou que os diversos objetos, avaliados em 1200 euros, lhe pertenciam.