Homem de 60 anos detido por enviar fotos de cariz sexual à neta da mulher

Um homem de 60 anos foi identificado pela GNR por ter enviado imagens obscenas e mensagens de cariz sexual a uma jovem de 15 anos, neta da sua mulher, em Valpaços.O suspeito, que aproveitava a proximidade familiar para contactar com a menor, já estava a ser investigado.Nas buscas, os militares da GNR apreenderam o telemóvel utilizado para as comunicações com a vítima e uma pistola de ar comprimido.O indivíduo foi constituído arguido por importunação sexual e os factos foram remetidos ao Tribunal de Valpaços.