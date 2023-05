Um homem, com cerca de 60 anos, sofreu ferimentos ligeiros, na manhã desta terça-feira, na sequência de uma colisão entre um carro e um camião, em Albergaria-a-Velha.O alerta foi dado, cerca das 08h00, para os bombeiros de Albergaria-a-Velha, para um acidente rodoviário, no IC2.A GNR foi chamada e investiga as causas do acidente.A vítima foi levada pelos bombeiros de Albergaria-a-Velha para o hospital de Aveiro.