Um homem de 60 anos morreu este domingo num acidente com um trator agrícola na localidade de Vale do Seixo, distrito da Guarda, disse à agência Lusa fonte da GNR.

"Um despiste com um trator agrícola, pelas 20h00, em Vale do Freixo [distrito da Guarda] fez uma vítima mortal", afirmou a mesma fonte.

Segundo a GNR, a vítima foi o condutor do trator, um homem de 60 anos que morreu no local do acidente.