Agricultor morto a tiro de caçadeira após discussão sobre terrenos em Tabuaço

Um homem de 74 anos matou esta segunda-feira com um tiro de caçadeira um vizinho na sequência de uma desavença relacionada com a partilha de passagens para terrenos agrícolas, em Valença do Douro, no concelho de Tabuaço.O desentendimento entre os dois agricultores aconteceu por volta das 15h00. Da troca de palavras às agressões foi um instante, sendo que o idoso pegou na caçadeira e disparou sobre Armando Barbosa, de 54 anos.