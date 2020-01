Homem de 60 anos preso por violar duas filhas

Um homem de 60 anos foi detido pela Polícia Judiciária dos Açores por ter abusado sexualmente das duas filhas, de 12 e 13 anos. Segundo o CM apurou, as vítimas vivem numa das ilhas do grupo Central e foram alvo de múltiplos abusos sexuais ao longo do tempo.

O caso foi participado recentemente à PJ por uma instituição frequentada pelas duas meninas, onde relataram os abusos de que eram alvo. A mãe das vítimas – e mulher do predador – nunca se terá apercebido da situação.





Os inspetores investigaram a denúncia e acabaram por deter o suspeito. No entanto, presente a tribunal, saiu em liberdade com termo de identidade e residência.