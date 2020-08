Homem de 61 anos detido em Faro por crimes de pornografia infantil

Um homem de 61 anos foi detido, este domingo, em flagrante delito, pela Polícia Judiciária de Faro, pelos crime de pornografia infantil.Segundo comunicado, as autoridades apreenderam, em suporte informático, milhares de fotografias e vídeos, em que crianças com idade inferior a 14 anos e algumas com menos de 5, estão completamente nuas e a praticar atos sexuais explícitos. As imagens eram partilhadas no ciberespaço através de uma rede "Peer to Peer". Uma rede virtual entre computadores onde o utilizador envia e recebe ficheiros diretamente para outro, os documentos não ficam online mas nos computadores dos usuários.O suspeito, reformado e sem antecedentes criminais, foi presente a interrogatório e ficou em prisão preventiva