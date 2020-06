Homem de 62 anos morre colhido por comboio no Cartaxo

Um homem de 62 anos morreu na noite de domingo após a viatura onde seguia ter sido abalroada por um comboio de mercadorias junto ao apeadeiro ferroviário de Santana, no Cartaxo.As equipas de socorro desencarceraram a vítima do interior da viatura ligeira que conduzia e ainda efetuaram manobras de reanimação. António Almeida, conhecido localmente pela alcunha de ‘Licurte’, acabou por morrer no local.As causas do acidente, que ocorreu quando as cancelas estavam fechadas e o sinal sonoro a tocar, estão a ser investigadas. A circulação de comboios na Linha do Norte esteve interrompida nos dois sentidos, até às 05h00 de ontem, enquanto se realizava o socorro à vítima.