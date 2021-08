Homem de 62 anos morre em choque fatal com camião em Castelo Branco

Um homem, de 62 anos, morreu ontem encarcerado no carro ligeiro que conduzia, ao chocar com um camião de transporte de madeiras, na EN112, ao quilómetro 57, em Orvalho, concelho de Oleiros.









O acidente causou ainda ferimentos ligeiros ao motorista do camião, de 39 anos, que ficou em choque ao perceber a gravidade da situação.

Eram 11h53 quando foi dado o alerta, tendo o socorro sido prestado por equipas dos bombeiros e do INEM. A GNR está a investigar as causas da colisão frontal. A vítima mortal residia próximo do local do acidente, em Foz do Giraldo.