A Polícia Judiciária deteve, esta sexta-feira, um homem de 63 anos por ser suspeito de violar a enteada de 16 anos em Santiago do Cacém, distrito de Setúbal.O homem, entre os dias 25 de maio e 8 de junho, aproveitando-se da relação de confiança que mantinha com a família da vítima e da relação amorosa que mantinha com a mãe da mesma, forçou-a a práticas sexuais e violou-a pelo menos uma vez.O suspeito está em prisão preventiva.