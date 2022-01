Homem de 63 anos morre em queimada em Oliveira de Azeméis

Um homem de 63 anos morreu, ao início desta tarde de quarta-feira, numa queimada que se descontrolou, em Oliveira de Azeméis. Ao que tudo indica, a queimada, que estava legalmente autorizada, alastrou para fora do perímetro.O alerta foi dado. Cerca das 14h00, para os bombeiros de Oliveira de Azeméis, para um incêndio rural, na rua da Arroteias, em Ossela.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação e a GNR de Oliveira de Azeméis foram acionadas para o local.A Polícia Judiciária do Porto foi mobilizada e investiga as circunstâncias em que ocorreu a morte.