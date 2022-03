Homem de 64 anos detido por filmar jovens sem consentimento em Braga

Um homem de 64 anos foi pela GNR de Braga, suspeito do crime de importunação sexual. A detenção ocorreu no passado sábado, mas só agora foi anunciada, em comunicado.



O alerta do sucedido foi dado durante o policiamento na comemoração do São José, festividades da vila da Póvoa de Lanhoso.

O homem aproveitava aglomerações de pessoas para filmar, sem consentimento, jovens do sexo feminino. O suspeito foi detido e o telemóvel utilizado no crime apreendido.

O caso foi remetido para o Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso, em Braga, onde o suspeito será ouvido e ficará a conhecer as medidas de coação.